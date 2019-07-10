Рафис Кадыров сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии

Сегодня сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии Рафис Кадыров, выдвинутый «Патриотами России». Он представил в Центральную избирательную комиссию Башкирии 476 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в свою поддержку, сообщили в ЦИК РБ.

Рафису Кадырову 64 года, он является президентом ПАО «GTL». В Башкирии он известен тем, что возглавлял банк «Восток» и ЧИФ «Восток». Он неоднократно принимал участие в выборах на высший должностной пост республики.

Ранее свои документы на регистрацию в ЦИК представили врио главы Башкирии Радий Хабиров (Единая Россия), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Барабаш (Гражданская сила), Зульфия Гайсина (Яблоко). Зарегистрировать успели пока только Радия Хабирова.

Таким образом из 11 выдвинутых кандидатов пока сумели собрать подписи в свою поддержку и сдать документы на регистрацию 8 человек.

Трое выдвинутых кандидатов, которые пока этого не сделали – это Сания Тимасова («Зеленые»), Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия) и Алексей Молокин (Партия социальной защиты).