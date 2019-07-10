Фото: pxhere.com
Эрдоган: Турция задействует российские комплексы С-400 для отражения атак извне
10 июля, 15:24Политика
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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Минобороны страны использовать российские зенитные ракетные системы С-400 в целях самообороны.
У Анкары есть право задействовать С-400, когда ей это будет необходимо, приводит слова турецкого лидера RNS.
По словам Эрдогана, Турция приобретала у России комплексы ПВО С-400 как раз для отражения нападений на свою территорию. Глава турецкого государства добавил, что его страна не намерена отказываться от закупок российского оружия. Зенитные ракетные системы у Российской Федерация Турция продолжит приобретать даже несмотря на давление извне.
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