Эрдоган: Турция задействует российские комплексы С-400 для отражения атак извне

У Анкары есть право задействовать С-400, когда ей это будет необходимо, приводит слова турецкого лидера RNS.

По словам Эрдогана, Турция приобретала у России комплексы ПВО С-400 как раз для отражения нападений на свою территорию. Глава турецкого государства добавил, что его страна не намерена отказываться от закупок российского оружия. Зенитные ракетные системы у Российской Федерация Турция продолжит приобретать даже несмотря на давление извне.