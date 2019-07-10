Александр Сидякин призвал провести самые честные выборы в Башкирии

Александр Сидякин сегодня заявил, что региональные власти 8 сентября намерены провести «самые чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Он сказал это на заседании президиума республиканского политсовета «Единой России». По его словам, администрация главы региона ставит задачу «сделать так, чтобы все процедуры» на выборах «проходили законно и легитимно».

Обращаясь к членам правящей партии и другим партиям, он призвал «быть готовыми к тому, что все избирательные комиссии в республике будут заточены не допускать никаких нарушений избирательного законодательства».

Ранее Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» заявил о намерении за нарушения в ходе выборов на местах «бить по голове и по рукам», напоминает издание.

ТАСС сообщает, что Александр Сидякин прогнозирует явку в более чем 50 процентов.

Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября. На сегодня свои документы на регистрацию сдали восемь из одиннадцати выдвинутых кандидатов: Радий Хабиров (Единая Россия), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Владимир Барабаш (Гражданская сила), Зульфия Гайсина (Яблоко) и Рафис Кадыров (Патриоты России).

По данным Медиакорсети, выдвинутый от партии «Зеленые» кандидат Сания Тимасова собирается представить свои документы для регистрации в ЦИК Башкирии завтра, 11 июля.