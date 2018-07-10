В России некоторым судьям могут разрешить работать до 76 лет

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Такой законопроект подготовлен Верховным судом России.
Верховный суд России подготовил законопроект о создании обособленных проверочных инстанций в судах общей юрисдикции, он предусматривает повышение планки предельного возраста судьи, сообщили «Новые Известия».
Сейчас предельный возраст судьи - 70 лет, если будут приняты поправки в закон, то планку поднимут до 76 лет. Речь идет только о некоторых категориях судей высших должностей.
Повышение срока пребывания в должности коснется председателей создаваемых кассационных судов общей юрисдикции, председателей окружных арбитражных судов, а также заместителей председателя Верховного суда России, сообщает издание.
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