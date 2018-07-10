В Башкирии все победители праймериз «Единой России» станут кандидатами

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили о том, что партия определилась со списками своих кандидатов на выборах в башкирский парламент. Сами списки утвердили на партконференции еще 30 июня. Медиакорсеть решила проанализировать их.

Выборы в башкирский парламент состоятся 9 сентября. Избирателям предложат два бюллетеня – по одномандатному округу и по единому избирательному округу. Всего в парламент будут избраны 110 депутатов: 55 – по одномандатным округам и 55 – по единому округу.

«Единая Россия» выдвинула в Башкирии 55 кандидатов по каждому избирательному округу, плюс 168 кандидатов по единому округу. В первую тройку общереспубликанского списка вошли глава Башкирии Рустэм Хамитов, депутат Госсобрания Башкирии Оксана Савченко и глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Как показывает анализ списков, все победители праймериз «Единой России» вошли в число кандидатов в депутаты. 35 победителей праймериз выдвинуты кандидатами по одномандатным округам, 18 – возглавили региональные группы по единому округу, двое – Рустэм Хамитов и Ирек Ялалов – возглавили общереспубликанский список.

Если посмотреть на занимаемые должности кандидатов от «Единой России», то подавляющее большинство из них руководители различного ранга, от главы региона Рустэма Хамитова и членов правительства (Сергей Афонин, Андрей Иванюта, Николай Ворошилов, Рида Субханкулова) до руководителей различных предприятий.

Из этого ряда выбиваются, пожалуй, только артистка Национального молодежного театра Рушанна Бабич. Из творческих личностей в списки вошел председатель Союза писателей республики Заки Алибаев.

Народный артист Башкирии Айдар Галимов, дважды избиравшийся депутатом Госсобрания, на этот раз в списки от «Единой России» не вошел.

Можно отметить также, что в списки кандидатов от «Единой России» вошли также помощник главы региона Салават Харасов (ранее возглавлял Контрольно-счетную палату РБ), первый замминистра промышленности Халил Рахимов и глава регионального управления Росгвардии Вячеслав Андреев.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев будет баллотироваться по 55 округу, он возглавил региональную группу в этом округе.

Региональную группу по 43 округу возглавил председатель Башкирской республиканской коллегии адвокатов Булат Юмадилов, чье имя муссировалось в СМИ в негативном ключе в связи с решением исключить из числа адвокатов Виталия Буркина.

Состав парламента обновится

- "Единороссы" значительно обновили свой состав, о чем говорил Рустэм Хамитов, - прокомментировал списки кандидатов политолог Дмитрий Михайличенко. - Уже сейчас понятно, что в новом созыве Госсобрания не будет такого запредельного количества "мешков с деньгами", которым был перенасыщен предыдущий состав.

- Обновление списка произошло, прежде всего, за счет амбициозной молодежи, партийных функционеров и руководителей различных общественных организаций, - продолжил политолог. - При этом для кандидатов очень важно адекватно оценивать ситуацию. У некоторых (в силу своей неопытности или, напротив, самоуверенности) возникнет соблазн объяснить избирателям, что "черное" - это "белое". Я сейчас имею ввиду непопулярные инициативы правительства (пенсионная реформа, повышение цен на бензин, повышение НДС).