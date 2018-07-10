Спецпреставителем Путина по цифровому развитию станет Дмитрий Песков
Сегодня, 19:27Политика
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Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрия Пескова на должность своего спецпредставителя по цифровому развитию.
Песков станет членом команды главы государства. Об этом 10 июля пишет газета «Известия».
Занявший пост спецпредставителя Путина Дмитрий Песков не имеет никакого отношения в своему полному тезке — пресс-секретарю российского лидера. Новый сотрудник администрации президента станет главой автономной некоммерческой организации. Последняя выйдет из АСИ.
Дмитрий Песков будет курировать вопросы полной цифровизации российской экономики, социальной сферы, а также обеспечения технологического прорыва. Требование выполнения этой задачи содержалось в майских указах Путина, которые тот раздал после своего вступления в должность.
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