Парламент Башкирии освободит бомжей от платы за ночлег

Парламент Башкирии освободит бомжей от платы за ночлег
Парламент Башкирии освободит бомжей от платы за ночлег
Вчера, 16:55ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
В Курултае хотят принять закон, который освобождает от платы за ночлег граждан без определенного места жительства. На данный момент ночь в Республиканском центре помощи им обходится в 100 рублей.

Депутаты Госсобрания Башкирии намерены принять закон, освобождающий граждан без определенного места жительства от платы за ночлег. Как сообщает пресс-служба Курултая, закон отнесен данную категорию граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме предоставляются бесплатно.

Так, по словам спикера парламента Константина Толкачева, в Уфе на данный момент работает Республиканский центр помощи, вместимость которого 50 коек. Стоимость за ночлег составляет 100 рублей.

Кроме того, в законопроекте также предлагается введение бесплатного социального обслуживания на дому и в полустационарной форме для граждан с доходами ниже или равного полукратной величине прожиточного минимума.

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