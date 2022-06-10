Экс-депутат Курултая Башкирии назначен вице-премьером правительства ЛНР

Напомним, башкирская делегация во главе с руководителем региона Радием Хабировым неоднократно посещала Луганскую народную республику. Также отметим, что ранее депутаты Курултая республики объявили о своем решении перевести сумму своего однодневного заработка в пользу жителей города Красный луч в ЛНР. Об особой связи между городом и республикой также высказался председатель Курултая Константин Толкачев.