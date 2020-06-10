«Гарантия безопасности людей»: политолог Олег Матвейчев о поправках в конституцию

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев считает, что каждая из поправок затрагивает важные принципы не только для всего государства, но и для каждого человека.

— Актуальность поправок в том, что это своего рода наследие Владимира Путина, и он стремится защитить те позитивные изменения, которые происходят последние годы в обществе от возможных посягательств. Например, запрет на двойное гражданство в стране действует с 2006 года, но это уровень федерального закона, который можно корректировать, отменять и так далее. Для того, чтобы отменить поправки в Конституцию требуется, чтобы проголосовало порядка 60-70 миллионов людей, — отметил эксперт.

По мнению политолога, вряд ли возможно, чтобы кто-то «в трезвом уме и здравой памяти» проголосовал за то, чтобы пенсии перестали индексироваться или за то, чтобы отдать часть территории, например, Курилы — Японии. Как подчеркнул Олег Матвейчев, ранее Владимир Путин не касался этого вопроса, поскольку была уверенность в том, что он останется у власти еще значительное время и успеет провести необходимые изменения. Сейчас же президент понимает, что рано или поздно, но на смену ему придут другие люди с иным видением будущего страны.

— Могу предположить, что те, кто критикуют, это предатели нашей страны. Например, в том, чтобы получить Курилы заинтересована Япония, в ряде западных территорий — заинтересована Германия, еще кто-то заинтересован в каких-то частях России. И вот эти силы выделяют гранты, чтобы руками, а точнее, голосами своих эмиссаров подвергать сомнению очевидные вещи. Но это только одна часть критиков, предатели интересов Родины. А вот есть просто странные люди, которые выступают против, не получая никакой выгоды. Представляете, как им, наверное, обидно, что некоторые, скажем так, оппозиционеры получают за свою деятельность гранты от иностранного капитала, а они выступают за тоже самое, но бесплатно? — подчеркнул политолог.

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