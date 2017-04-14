Владимир Путин рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках.

В ходе беседы режиссёр спросил, любит ли российский лидер своих внуков. Путин ответил, что да, но признал, что у него недостаточно времени, чтобы играть с ними.

Фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине 19–22 июня будет показан в России Первым каналом. В эфир выпуски будут выходить в 21:30 мск. Российский телеканал приобрёл права на показ серии интервью, записанных в 2015-2017 годах.

В США документальный фильм «Интервью с Путиным» в четырёх частях выйдет на американском кабельном телеканале Showtime 12-15 июня.

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