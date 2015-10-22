Владимир Путин пригласил лидеров стран ШОС в Уфу

В Астане завершилось заседание Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

Одним из ключевых событий саммита стало присоединение Индии и Пакистана к этой организации. Президент России Владимир Путин в своем выступление на расширенном заседание ШОС напомнил, что «решение о запуске процесса приема этих государств было принято в ходе российского председательства в ШОС в 2015 году на саммите в городе Уфа.

Говоря о взаимодействия в сфере экономики, Путин отметил, что эти темы будут «предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на Конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия в ШОС в Москве, и на Форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в Уфе.

-Пользуясь случаем, приглашаю всех наших партнеров принять в них участие»

, — подчеркнул Владимир Путин.

III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет 28-29 сентября 2017 года в Уфе при поддержке Правительства РФ. В рамках Форума планируется обсуждение как стратегических тем, предполагающих рассмотрение малого и среднего бизнеса в рамках проекта «большого Евразийского пространства» и концепции «Один пояс, один путь», так и прикладных задач предпринимательства, таких как безбарьерное сотрудничество, финансовая и инфраструктурная поддержка малого бизнеса, поддержка экспорт ориентированного малого бизнеса.

Участие в Форуме бесплатное. Заявки принимаются на официальном сайте Форума sco-brics.ru/ru/registration до 20 сентября 2017 года.

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