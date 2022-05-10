Вице-мэром Уфы станет земляк Ратмира Мавлиева шоумен Денис Ганиев

Должность вице-мэра Уфы, который бы занимался взаимодействием со СМИ и курировал бы работу в этом направлении пустовала после того как её покинула Алина Сулейманова, которая занимала высокий пост в годы когда градоначальником Уфы был покойный ныне Ульфат Мустафин. Спустя годы стало известно о том, что администрации вновь понадобился заместитель мэра по взаимодействию со СМИ, вместе с тем стала известна и его личность.