Вице-мэром Уфы станет земляк Ратмира Мавлиева шоумен Денис Ганиев

Вице-мэром Уфы станет земляк Ратмира Мавлиева шоумен Денис Ганиев
Вице-мэром Уфы станет земляк Ратмира Мавлиева шоумен Денис Ганиев
Вчера, 12:42ПолитикаИрина ДеревянчукФото: bigbookname.com
Информацию об этом в ряде СМИ сам известный теле и радиоведущий подтвердил изданию «КоммерсантЪ-Уфа» 9 мая.

Должность вице-мэра Уфы, который бы занимался взаимодействием со СМИ и курировал бы работу в этом направлении пустовала после того как её покинула Алина Сулейманова, которая занимала высокий пост в годы когда градоначальником Уфы был покойный ныне Ульфат Мустафин. Спустя годы стало известно о том, что администрации вновь понадобился заместитель мэра по взаимодействию со СМИ, вместе с тем стала известна и его личность.

Должность в мэрии Уфы займет известный теле- и радиоведущий, ныне журналист ВГТРК, голос «Уфа-Арены» и ведущий хоккейных матчей Денис Ганиев. Ранее он как и его предшественница на данной должности Алина Сулейманова трудился на телеканале «Вся Уфа».

«КоммерсантЪ-Уфа» связался с Денисом Ганиевым и он подтвердил изданию информацию о том, что он действительно получил предложение занять должность заместителя главы администрации Уфы от мэра города Ратмира Мавлиева. Предложение Ганиев принял, а в данный момент идет процедура оформления нового вице-мэра на должность.

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