Политзаключенный и кандидат в президенты Башкирии: 15 самых ярких фраз

Айрат Дильмухаметов, признанный «Мемориалом» политическим заключенным, вчера, 9 апреля, впервые после выхода на свободу встретился с журналистами, чтобы объяснить, каким образом появилось его заявление о том, что он собирается стать «первым президентом четвертой башкирской республики». Это заявление он сделал 4 апреля на заседании общественно-политического диспут-клуба при БОО «Башкорт».

Приведем 15 его самых ярких и важных высказываний.

О заключении

- Все мои судимости – за то, что я теоретик и в какой-то степени практик новой башкирского государственности. Эта модель описана в моих книгах.

О заявлении 4 апреля

- Мое заявление о претензиях на пост первого президента четвертой башкирской республики было достаточно спонтанным. Я и моя команда планировали сделать это в конце апреля. Но я об этом не жалею. Я не ожидал такой позитивной реакции в соцсетях на мои слова.

О четвертой республике

- Почему четвертая республика? Я считаю так: первая республика – валидовская, вторая – советская, третья – постсоветская.

На кого буду опираться?

- Вы же знаете мой политический багаж. Я выступаю за защиту интересов башкирского народа и в то же время являюсь убежденным демократом. Если бы в Башкирии была демократия, я бы не сидел и дня. Я буду опираться на башкирскую политическую нацию и на все здравомыслящие демократические силы республики.

О новом башкирском движении

- Это будет совсем новое башкирское демократическое движение. К сожалению, в башкирском движении не было демократии. Я могу сказать, кого в нем не будет: шовинистов и фашистов.

- У нас сейчас за плечами 28 лет третьей республики (после 1990 года – прим.) И интеллект и аппетиты у башкирской нации совершенно другие.

О своих действиях в критические моменты

- В какие-то моменты я вату катать не буду, буду принимать решения быстро. Но в рамках закона. Я уважаю Конституцию.

О башкирском языке

- Моя позиция по башкирскому языку известна. Я высказался об этом еще в 2003-2004 годах в статье «Язык мой – враг мой». Мои опасения полностью подтвердились. Статус башкирского языка как государственного является фикцией. Существует решение языкового вопроса, которое удовлетворит всех.

О федерализме

- Я уверен в одном: будущее федеративное устройство России, которое абсолютно правящим режимом демонтировано, растоптано, будет в обязательном порядке переформатировано. И переформатировано оно будет на совершенно новых принципах федерализма 21 века. Настоящая федерация – она учреждается снизу. Будет договорная федерация. Федерализм в переводе с латинского – это союз равных. Отношения "метрополия-колонии" бесперспективны.

О Конгрессе башкирского народа

- КБН – клуб бывших начальников. Если бы мне раньше сказали, что башкирские начальники будут объединяться в оппозицию, я бы рассмеялся. Но это произошло.

О выборах на пост главы республики

- Глобальная цель обозначена четко. Предстоящие выборы главы республики – в них я буду принимать участие для популяризации своих взглядов.

- Сначала мы работаем со СМИ. Потом будет период поиска и привлечения средств в избирательный фонд. Меня ждут во многих городах и районах республики, чтобы встретиться. Летом и начнем. Желающих стать волонтерами в моей команде очень много.

О Госсобрании республики

- Мое личное мнение о Госсобрании. У нас нет республиканского парламента, он сам себя обкастрировал и уничтожил.

О выборах в Госсобрание

- Если вовремя огреть шахматной доской по ушам, то шансы на победу в отдельных округах есть. Многие сторонники хотят участвовать в выборах в Госсобрание этой осенью. Скорее всего, я буду их направлять и координировать. Плюс это возможность вести свою собственную избирательную компанию.

О запрете на публицистическую деятельность