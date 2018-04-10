Политический долгожитель Башкирии поздравил Амана Тулеева с новым постом

Текст телеграммы цитируется на официальном сайте Госсобрания Башкирии.

- Высокое доверие, оказанное депутатами высшего законодательного органа области, является наглядной оценкой Вашей многолетней плодотворной работы во благо населения области, - пишет Константин Толкачев. - Уверен, что Ваши знания, опыт, авторитет и талант руководителя помогут Вам в решении задач по законодательному обеспечению социально-экономического развития Кузбасса, эффективному использованию его потенциала. Крепкого Вам здоровья, благополучия, успешной реализации всех созидательных планов.

Константин Толкачев – почти такой же политический долгожитель, как и Аман Тулеев. Толкачев в 65-летнем возрасте имеет 19-летний опыт депутатства и руководителя башкирского парламента. Аману Тулееву в мае исполнится 74 года, он 6 лет руководил областным Советом и 21 год работал губернатором Кемеровской области.