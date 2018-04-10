Аман Тулеев станет председателем парламента Кузбасса

10 апреля за его кандидатуру проголосовали 38 из 39 депутатов, и Тулеев являлся единственным кандидатом на пост спикера.

Напомним, Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года, но 1 апреля текущего года подал в отставку после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека.