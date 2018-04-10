Аман Тулеев станет председателем парламента Кузбасса

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За него проголосовали 38 из 39 депутатов.
Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев станет председателем совета народных депутатов, сообщает «Интерфакс».
10 апреля за его кандидатуру проголосовали 38 из 39 депутатов, и Тулеев являлся единственным кандидатом на пост спикера.
Напомним, Аман Тулеев был губернатором Кемеровской области с 1997 года, но 1 апреля текущего года подал в отставку после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», где погибло 64 человека.
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