Владимир Путин сможет вновь быть избран президентом страны при определенных условиях
10 марта, 18:23ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Валентина Терешкова в ходе обсуждения поправок к Конституции предложила дать возможность нынешнему президенту России вновь избираться на эту должность.
Предложение поддержала фракция «Единой России», соответствующая поправка была внесена в Госдуму, тем не менее Владимир Путин высказался против. Он назвал возможным обнуление собственных сроков на высшем посту, но только в том случае, если в поддержку этого выскажется Конституционный суд и за это проголосуют сами россияне.
Поправка об обнулении президентских сроков уже внесена в законопроект, Госдума проголосовала за нее.
Напомним, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля.
Подробнее — в материале «Новых известий».
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