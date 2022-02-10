В Белом доме отреагировали на информацию об «омикроне» у главы Башкирии и чиновников

В Белом доме отреагировали на информацию об «омикроне» у главы Башкирии и чиновников
В Белом доме отреагировали на информацию об «омикроне» у главы Башкирии и чиновников
Сегодня, 09:48ПолитикаИрина ДеревянчукФото: 1MI
В соцсетях и телеграм-каналах начала распространяться информация о болезни 80% работников правительства Башкирии, включая главу региона, её прокомментировали в пресс-службе главы Башкирии 10 февраля.

Вчера, 9 февраля в разных источниках стала тиражироваться весьма тревожная информация о том, что по некоторым данным до 80% сотрудников в разных управлениях и отделах Белого дома находятся на больничном. Находилась в интернете и информация о том, что прихворнул и Радий Хабиров. Мало того, уточнялось, что болен он коронавирусом.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу главы Башкирии, где сообщили, что на больничных листах находится лишь 12% сотрудников администрации главы. Отдельное уточнение пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова сделала и о причинах временной нетрудоспособности чиновников.

Не все в связи с коронавирусной инфекцией, есть, к сожалению, и другие болезни. Я бы не сказала, что это большие цифры для такого эпидемиологического периода. Работа не останавливается, все в штатном режиме, но по поручению Главы республики все совещания переведены в онлайн-режим.пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова

Прокомментировала Диана Ихсанова и состояние здоровья Радия Хабирова.

Что касается Главы республики, чувствует себя хорошо, не болеет, находится на рабочем месте.пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова

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