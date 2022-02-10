Соответственно, при отказе от проекта СП-2 Германия может получить сильную зависимость от оказаться в полной зависимости от колебаний цен на газ, отметил политолог. Потому что, по его словам, освободившуюся нишу сразу попытаются занять американские экспортеры сжиженного газа (СПГ). А так как американцы работают по краткосрочным контрактам, велик риск сильных колебаний цен на газ, что в итоге неминуемо отразится на кошельке конечных потребителей и приведет к снижению конкурентоспособности германской промышленности, подчеркнул политолог.