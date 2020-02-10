В Башкирии рассказали, как конкретно планируют материально поддержать дружинников
10 февраля, 16:03ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Депутаты Курултая Башкирии планируют расширить перечень мер поддержки дружинников.
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, решение связано с тем, что в настоящий момент народные дружины держатся на энтузиазме. В связи с этим, по его словам, численность дружин сократилась на тысячу человек. «Очевидно, что мотивировать людей нужно иначе, в том числе материально», – отметил он.
В качестве мер рассматривают предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, а также страхование жизни и здоровья. Толкачев добавил, что полезный опыт уже работает в Межгорье, где действует почасовая оплата дружинников на охране общественного порядка.
Все расходы, добавил парламентарий, будут профинансированы региональным бюджетом через субсидирование затрат муниципалитетов.
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