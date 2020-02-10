В Башкирии приняли упрощающий фермерам законопроект

По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, новый закон устранил административные барьеры, которые были связаны с искусственным осеменением, и если раньше нужно было для этого специальное разрешение, то в современных условиях эта норма уже устарела и только тормозит развитие отрасли, считает он.