В Башкирии приняли упрощающий фермерам законопроект
10 февраля, 15:45ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Депутаты Курултая РБ приняли изменения в закон, регулирующий племенное животноводство.
По словам председателя Курултая Башкирии Константина Толкачева, новый закон устранил административные барьеры, которые были связаны с искусственным осеменением, и если раньше нужно было для этого специальное разрешение, то в современных условиях эта норма уже устарела и только тормозит развитие отрасли, считает он.
Кроме того, законопроект наделил новыми полномочиями племенную службу, туда теперь входит обеспечение надлежащей экспертизы, ведение государственной книги племенных животных, и выдача племенного свидетельства. Также племенная служба будет заниматься реализацией госпрограмм по развитию племенного животноводства.
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