Общественный фонд из Башкирии внес в избирательный фонд Путина 12 миллионов

Центризбирком России опубликовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты.

В отчете ЦИК России содержатся сведения об избирательных фондах 13-ти кандидатов. Всего на их счета поступило более 656 млн руб.

Самые большие пожертвования поступили в избирательный фонд кандидата Владимира Путина – почти 400 млн руб. В этой сумме есть деньги из Башкирии.