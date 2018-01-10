Общественный фонд из Башкирии внес в избирательный фонд Путина 12 миллионов
Сегодня, 18:14ПолитикаРазиф АбдуллинФото: bashkortostan.er.ru
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Центризбирком России опубликовал сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в президенты.
В отчете ЦИК России содержатся сведения об избирательных фондах 13-ти кандидатов. Всего на их счета поступило более 656 млн руб.
Самые большие пожертвования поступили в избирательный фонд кандидата Владимира Путина – почти 400 млн руб. В этой сумме есть деньги из Башкирии.
12 млн руб пожертвовал Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития. Его возглавляет депутат Госсобрания Башкирии Николай Самойленко, член регионального Политического совета партии «Единая Россия». Фонд расположен по тому же адресу, что и региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».
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