Главой УФАС Башкирии назначат москвича вместо татарского чиновника

Со следующей недели Рузалина Хабибуллина на этом посту сменит Андрей Хомяков.

15 января в Управлении ФАС по Башкирии в права руководителя вступит новый человек. Об этом сообщил «Коммерсант-Башкортостан».

Вчера, 9 января, Рузалин Хабибуллин, который с июня прошлого года в качестве возглавлял ведомство в статусе временно исполняющего обязанности руководителя, официально распрощался с этой должностью и вернулся в УФАС по Татарстану, откуда, собственно, и был прислан в Башкирию. Он пояснил перед отъездом, что изначально рассматривал свое пребывание в Уфе как временную работу.

- Главой ФАС России передо мной были поставлены определенные задачи, которые я выполнил, - пояснил Рузалин Хабибуллин.

При этом в ответ на вопрос о том, поступали ли в Москву жалобы на действия УФАС от властей Башкирии, Рузалин Хабибуллин отказался давать комментарии.

Источник в правительстве Башкирии отметил, что данное кадровое решение было принято руководством ФАС России без согласования с руководством региона и стало неожиданностью для многих местных представителей власти.

Вероятно, среди достижений Рузалина Хабибуллина на посту главы УФАС по РБ могут значиться такие громкие антимонопольные разбирательства, касающиеся крупных уфимских чиновников и бизнесменов.

К примеру, летом прошлого года, почти сразу после вступления в должность Рузалина Хабибуллина, участниками согласованных действий были признаны должностные лица управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы и влиятельный предприниматель Дамир Мугинов, который не без содействия чиновников получил на торгах примерно за 15 млн руб. в собственность участок для строительства теннисного корта на улице Зорге, а позже продал его для строительства жилого комплекса за 140 млн руб.

В ноябре участниками согласованных действий УФАС признал министерство земельных и имущественных отношений республики, а также подведомственные ему ГУП «Управление административными зданиями Республики Башкортостан, предприятие «Строительные инвестиции» и группу СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова. По мнению УФАС, их действия позволили в обход процедуры торгов провести отчуждение участки земли и недвижимость, находившиеся в госсобственности, на сумму больше 100 млн руб.

Все участники вышеупомянутых разбирательств оспаривают решения УФАС в арбитражном суде. А проверкой законности сделки с активами «Строительных инвестиций» занимается также региональное управление следкома.

Как считает исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов, за время работы в Башкирии Рузалин Хабибуллин получил довольно противоречивую репутацию.

- Некоторые называли его смелым человеком, в том числе из-за возбуждения резонансных антимонопольных дел, касающихся чиновников правительства. Другие считали его защитником интересов татарстанских компаний, в частности, производящих дезинфицирующие средства,— отметил Тимур Лукманов.

По информации «Коммерсанта», место главы башкирского УФАС займет сотрудник центрального аппарата ФАС России Андрей Хомяков, который уже приехал в Уфу.

- Управление ФАС в Башкирии является единственным никак не зависящим от властей Башкирии федеральным ведомством, которое не идет на компромиссы. Конечно, глава региона Рустэм Хамитов хотел бы видеть на этом месте лояльного себе человека. Думаю, поэтому и было предложено назначить в республику сотрудника центрального аппарата ФАС. В этом случае согласование губернатора не потребуется»,— считает политолог Ринат Баширов.