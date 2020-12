В Уфе осудили виновника гибели пенсионерки из-за падения рекламного щита

Суд в Уфе рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего технического директора ООО «Гэллэри Сервис», чей рекламный баннер упал на 76-летнюю уфимку.

Это произошло 7 апреля на улице Ферина в Уфе. Тогда на 76-летнюю женщину упал рекламный щит, когда она проходила мимо. В результате этого она скончалась на месте происшествия. Следствие выяснило, что на стойке рекламного щита образовалась коррозия, которую вовремя не устранили. Это и привело к падению щита. Подозреваемому предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти по неосторожности. Потерпевшей стороне он выплатил полмиллиона рублей, а также ещё два миллиона в качестве компенсации выплатила организация. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ранее Бирский суд приговорил к двум годам лишения свободы директора лагеря «Чайка» и его заместителя. Их признали виновными в халатности и нарушении требований охраны труда, которые повлекли за собой смерть 15-летнего подростка.

