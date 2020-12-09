В Уфе осудили виновника гибели пенсионерки из-за падения рекламного щита

Это произошло 7 апреля на улице Ферина в Уфе. Тогда на 76-летнюю женщину упал рекламный щит, когда она проходила мимо. В результате этого она скончалась на месте происшествия. Следствие выяснило, что на стойке рекламного щита образовалась коррозия, которую вовремя не устранили. Это и привело к падению щита.