Уроженка Башкирии Эльвира Набиуллина вошла топ-100 самых влиятельных женщин мира

Уроженка Башкирии Эльвира Набиуллина вошла топ-100 самых влиятельных женщин мира

Вчера, 14:44ПолитикаАнна КононоваPhoto: wikimapia.org
Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по мнению Forbes. Уже второй год подряд она остаётся единственной представительницей России. В список 2020 года вошли женщины из 30 государств.

В этом году Эльвира Набиуллина заняла 57-е место. Годом ранее она располагалась в четыре позиции выше — на 53 строчке, а в 2018 году — на 49. В 2017 году она была не единственной представительницей России в топ-100 Forbes. Тогда в рейтинг входила медиаменеджерт Маргарита Симоньян, однако в 2018 году она выбыла из списка.

Самой влиятельной женщиной мира по мнению Forbes является канцлер Германии Ангела Меркель. Она становится лидером рейтинг уже десятый год подряд.

Эльвира Набиуллина родилась в Уфе в семье шофера и аппаратчицы на приборостроительном производстве. В столице Башкирии она окончила с отличием школу № 31. С 2013 года она возглявляет ЦБ России, а также является заслуженным экономистом страны.

РоссияБашкирияЦентральный Банк России
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