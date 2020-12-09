Уроженка Башкирии Эльвира Набиуллина вошла топ-100 самых влиятельных женщин мира

В этом году Эльвира Набиуллина заняла 57-е место. Годом ранее она располагалась в четыре позиции выше — на 53 строчке, а в 2018 году — на 49. В 2017 году она была не единственной представительницей России в топ-100 Forbes. Тогда в рейтинг входила медиаменеджерт Маргарита Симоньян, однако в 2018 году она выбыла из списка.
Самой влиятельной женщиной мира по мнению Forbes является канцлер Германии Ангела Меркель. Она становится лидером рейтинг уже десятый год подряд.
Эльвира Набиуллина родилась в Уфе в семье шофера и аппаратчицы на приборостроительном производстве. В столице Башкирии она окончила с отличием школу № 31. С 2013 года она возглявляет ЦБ России, а также является заслуженным экономистом страны.