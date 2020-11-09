Вице-премьер Башкирии: «Межнационального конфликта в Кармаскалинском районе не было»

Напомним, информация о массовых задержаниях в Кармаскалинском районе появилась вечером 7 ноября после разгоревшегося между жителями поселка конфликта. Сообщалось, что дной из сторон конфликта назывались этнические армяне. Источники в силовых структурах сообщили Mkset, что из 36 задержанных 11 человек получили административный арест от 3 до 5 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Ещё 8 человек ожидают решения суда, а 17 человек отпущены домой.