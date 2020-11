Вице-премьер Башкирии: «Межнационального конфликта в Кармаскалинском районе не было»

Вице-премьер правительства РБ, курирующий межнациональные и межконфессиональные отношения, Азат Бадранов поделился своим мнением по поводу ситуации в Кармаскалинском районе на странице в своих социальных сетях.

По словам чиновника, ему поступило по этому поводу много противоречивой информации. При этом анализ большей части материалов говорит о том, что «никакого межнационального конфликта не было». — Из опубликованных видео видно, что участниками первичного конфликта, послужившего триггером для последующих событий, являются местные жители. Содержанию этого конфликта, наличию/отсутствию преступного умысла и криминального интереса, а также всем остальным эпизодам вчерашнего инцидента оценку должны дать правоохранительные органы, включая судебные, — отметил Азат Бадранов. Напомним, информация о массовых задержаниях в Кармаскалинском районе появилась вечером 7 ноября после разгоревшегося между жителями поселка конфликта. Сообщалось, что дной из сторон конфликта назывались этнические армяне. Источники в силовых структурах сообщили Mkset, что из 36 задержанных 11 человек получили административный арест от 3 до 5 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Ещё 8 человек ожидают решения суда, а 17 человек отпущены домой.

