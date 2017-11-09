Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в ноябре
Сегодня, 18:02Политика
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Вторая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится 10 ноября.
Как пишет издание Dni.ru, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, точное время будут еще согласовывать.
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