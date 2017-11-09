Глава Башкирии о работе с молодежью: Всех не организуем, но тренды зададим

Рустэм Хамитов обсудил с участниками недавнего Всемирного фестиваля молодежи и студентов возможность проведения такого же мероприятия в Башкирии.

Вчера, 8 ноября, в Доме Республики, в Уфе, глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с волонтёрами и участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, представлявшими Башкирию.

Напомним, мероприятие прошло в Сочи с 14 по 22 октября. Его участниками, волонтерами, организаторами и гостями стали порядка 50 тысяч человек из 188 стран мира. Россию на фестивале представляли 10 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров из всех регионов страны, в том числе 200 участников и 50 волонтеров из Башкортостана.

По их словам, фестиваль стал крупнейшим мировым молодёжным событием. Так, ярким событием, с их точки зрения, стала выставка YOUTH EXPO, на которой республика была представлена экспозицией «Медовый край». Была организована также интерактивная презентация лучших проектов и молодежных практик из нашего региона.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии сообщил собравшимся, что следил за ходом фестиваля и имел возможность оценить активность молодых представителей республики. Он остался доволен впечатлением, которое произвела молодежь Башкирии на фестивале в Сочи.

- Вы – наше продолжение в будущем. Мы, безусловно, рассчитываем на молодежь, на ваши силы, энергию, креативность, на новые подходы в работе. Безусловно, мы должны действовать вместе, - обратился Рустэм Хамитов к аудитории. – Наша задача – продвигать, знакомить с нашей республикой как можно большее количество людей. В конечном итоге от этого зависит и инвестиционная деятельность, и новые стройки, и новые культурные, научные связи.

Глава республики обсудил с ребятами возможность организации молодежного фестиваля республиканского масштаба, который в дальнейшем мог бы стать традиционным.

– Молодежи у нас много – почти один миллион человек. Для нас является непростой задачей вовлечение молодых людей в общественную жизнь, – отметил Рустэм Хамитов. – Конечно, всех мы организовать не сможем, но определенные тренды зададим.

Опыт волонтеров, работавших на фестивале, в ближайшие годы тоже важен, потому что он пригодится во время проведения в республике крупных международных форумов.