Фото: РБК
Экс-губернатор Псковской области Турчак будет работать в Совфеде
Сегодня, 18:13Политика
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Бывшего губернатора Псковской области, а сейчас исполняющего обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака избрали вице-спикером Совета Федерации.
Как пишет издание Dni.ru, по его словам, большой региональный опыт поможет ему с успехом справляться с задачами на новой должности.
Он напомнил, что в 2007-2009 годах в верхней палате российского парламента представлял Псковское областное Собрание депутатов. Помимо этого, более чем восьмилетний опыт деятельности в качестве главы Псковской области является немаловажным фактором для новой должности, считает он. Это позволит с честью выполнять обязанности заместителя председателя, считает Турчак.
Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уверена, что избрание кандидатуры Турчака позволит усилить сразу несколько направлений работы Совета Федерации.
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