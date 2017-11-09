Экс-губернатор Псковской области Турчак будет работать в Совфеде

Бывшего губернатора Псковской области, а сейчас исполняющего обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака избрали вице-спикером Совета Федерации.

Как пишет издание Dni.ru, по его словам, большой региональный опыт поможет ему с успехом справляться с задачами на новой должности.

Он напомнил, что в 2007-2009 годах в верхней палате российского парламента представлял Псковское областное Собрание депутатов. Помимо этого, более чем восьмилетний опыт деятельности в качестве главы Псковской области является немаловажным фактором для новой должности, считает он. Это позволит с честью выполнять обязанности заместителя председателя, считает Турчак.