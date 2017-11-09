Башкирия решила сотрудничать с Казахстаном в области экономики

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Глава Башкирии сообщил о возможности работы для Башкортостанского нефтегазохимического кластера в Павлодарской области.
9 ноября на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана между правительством республики Башкортостан и Акиматом Павлодарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе главы республики.
Регионы будут сотрудничать в области химической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, транспорта, спорта и туризма.Рустэм Хамитов договорился о том, что Башкирия обменяется с Казахстаном делегациями для использования возможности нефтяников, производственников и проектировщиков в интересах Павлодарской области.
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