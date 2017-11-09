Башкирия решила сотрудничать с Казахстаном в области экономики

Глава Башкирии сообщил о возможности работы для Башкортостанского нефтегазохимического кластера в Павлодарской области.

9 ноября на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана между правительством республики Башкортостан и Акиматом Павлодарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе главы республики.