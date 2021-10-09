«Строго в рамках закона»: Радий Хабиров высказался о минувших выборах в ЦИКе Башкирии

«Строго в рамках закона»: Радий Хабиров высказался о минувших выборах в ЦИКе Башкирии
«Строго в рамках закона»: Радий Хабиров высказался о минувших выборах в ЦИКе Башкирии
Вчера, 10:50ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По мнению главы республики, очень важно, что представители разных политических партий работали в ЦИКе строго в рамках закона.

По словам главы республики Радия Хабирова, в Башкирии кампания по выборам в Госдуму России, региональный парламент и органы местного самоуправления проведена успешно. На встрече с представителями ЦИК РБ он подчеркнул, что подготовка к «технически и политически сложным» выборным кампаниям — это огромная нагрузка на избирательные комиссии, к тому же в этом году все осложнялось пандемией коронавируса.

— На мой взгляд, в этой ситуации мы успешно провели выборы, создали комфортные и безопасные условия для того, чтобы жители могли спокойно прийти и проголосовать. Очень грамотно выстроили работу по информированию избирателей. И самое важное, что представители разных политических партий работали в ЦИКе строго в рамках закона. Это не только мое мнение, так считают эксперты и руководство ЦИК России.

Глава республики также отметил, что поступившие жалобы — доказательство того, что избирателям и кандидатам «не всё равно, что будет со страной», добавив, что со всеми обращениями нужно «процедурно разбираться и принимать решения». Председатель ЦИК РБ Илона Макаренко заверила, что все обращения комиссия «тщательно проверяет», а недостатки в процессе кампании анализируют, чтобы в дальнейшем учитывать их в работе.

Напомним, по данным ЦИК, в Башкирии проголосовали 2 189 823 человека (72,79% от общего числа избирателей региона). Большинство проголосовало за «Единую Россию», также в тройку лидеров вошли партии «КПРФ» и «ЛДПР».

Материалы по теме:
выборы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы