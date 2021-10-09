«Строго в рамках закона»: Радий Хабиров высказался о минувших выборах в ЦИКе Башкирии

— На мой взгляд, в этой ситуации мы успешно провели выборы, создали комфортные и безопасные условия для того, чтобы жители могли спокойно прийти и проголосовать. Очень грамотно выстроили работу по информированию избирателей. И самое важное, что представители разных политических партий работали в ЦИКе строго в рамках закона. Это не только мое мнение, так считают эксперты и руководство ЦИК России.