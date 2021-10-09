«Строго в рамках закона»: Радий Хабиров высказался о минувших выборах в ЦИКе Башкирии

По словам главы республики Радия Хабирова, в Башкирии кампания по выборам в Госдуму России, региональный парламент и органы местного самоуправления проведена успешно. На встрече с представителями ЦИК РБ он подчеркнул, что подготовка к «технически и политически сложным» выборным кампаниям — это огромная нагрузка на избирательные комиссии, к тому же в этом году все осложнялось пандемией коронавируса.
— На мой взгляд, в этой ситуации мы успешно провели выборы, создали комфортные и безопасные условия для того, чтобы жители могли спокойно прийти и проголосовать. Очень грамотно выстроили работу по информированию избирателей. И самое важное, что представители разных политических партий работали в ЦИКе строго в рамках закона. Это не только мое мнение, так считают эксперты и руководство ЦИК России.
Глава республики также отметил, что поступившие жалобы — доказательство того, что избирателям и кандидатам «не всё равно, что будет со страной», добавив, что со всеми обращениями нужно «процедурно разбираться и принимать решения». Председатель ЦИК РБ Илона Макаренко заверила, что все обращения комиссия «тщательно проверяет», а недостатки в процессе кампании анализируют, чтобы в дальнейшем учитывать их в работе.
Напомним, по данным ЦИК, в Башкирии проголосовали 2 189 823 человека (72,79% от общего числа избирателей региона). Большинство проголосовало за «Единую Россию», также в тройку лидеров вошли партии «КПРФ» и «ЛДПР».