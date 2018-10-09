Глава Башкирии рассказал, каким видит будущего мэра Уфы

Рустэм Закиевич сказал, что это должен быть опытный, морально устойчивый профессионал. Главное, чтобы он имел опыт производственной работы.

Напомним, 29 октября на заседании Горсовета станут известны имена претендентов на пост градоначальника столицы. А вчера начался официальный прием документов на пост главы. Однако, как сообщил РБК-Уфа, ни одного кандидата зарегистрировано не было.