Глава Башкирии рассказал, каким видит будущего мэра Уфы

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На открытии лицея №1 Рустэм Хамитов ответил на вопросы журналистов, в том числе касающиеся нового мэра Уфы, сообщают «Вести-Башкортостан».
Рустэм Закиевич сказал, что это должен быть опытный, морально устойчивый профессионал. Главное, чтобы он имел опыт производственной работы.
Напомним, 29 октября на заседании Горсовета станут известны имена претендентов на пост градоначальника столицы. А вчера начался официальный прием документов на пост главы. Однако, как сообщил РБК-Уфа, ни одного кандидата зарегистрировано не было.
Уверен, что выбор будет сделан правильно, уверен, что это будет достойный и ответственный человек, — подчеркнул Рустэм Хамитов.
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