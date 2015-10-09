Коммерсантам Уфы будут доставлять напрямую в компьютер отраслевые новости
«Союз предпринимателей Уфы» презентовал систему информирования предпринимателей – виджет для персонального компьютера, в который стекаются новости предпринимательского сообщества. Новинку назвали «Бизнес-информер».
По словам председателя союз Ольги Одиноковой, программа преподносит новости «в ненавязчивой форме, которые при желании можно подробно изучить».
- Проекту меньше месяца, а уже больше тысячи подписчиков, - говорит г-жа Одинокова.
Трижды в день на рабочем столе всплывают сообщения органов власти, новости законодательства, мероприятия союза, деловые предложения и многое другое. Источники информации – министерства и ведомства Башкирии, бухгалтерские и правовые системы.
- Источники проверенные и достоверные, - говорит глава союза предпринимателей. – Это привлечение к самым основным вещам, которые нельзя упустить.
Новостные потоки разделены в зависимости от статуса абонента – для кадровиков, бухгалтеров, юристов, руководителей. Виджет бесплатный, его можно скачать с сайта союза.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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