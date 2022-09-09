Охрана высших чиновников Башкирии до конца года обойдется в 2,5 млн рублей

Посты выставят в резиденциях правительства вблизи деревни Вязовка в Кармаскалинском, на улице Зорге и Пушкина, а также в гостинице «Айгуль» в Уфе, следует из конкурсной документации.

Охранять необходимо территорию площадью 23 га в 1,8 км от деревни Вязовка в Кармскалинском районе, выставив сотрудников на трех контрольно-пропускных пунктах (КПП). Еще четыре КПП расположены в Уфе. Два из них — в резиденции на улице Зорге, где необходимо контролировать территорию площадью 1,9 га. Еще два — на объекте на улице Пушкина, 103/1, площадь его территории составляет 0,9 га. Также требуется присутствие охранников в гостинице «Айгуль» на улице Заки Валиди, где живут чиновники, приехавшие руководить Башкирией из других регионов (например, там живет замминистра здравоохранения Ирина Кононова, в номере которой в апреле провели обыски). В гостинице нужно выставить один пост. В здании четыре этажа, на которых расположены 24 номера. Все посты должны работать круглосуточно. Территорию объектов вблизи Вязовки и на улице Пушкина необходимо также патрулировать не реже чем один раз в час: первый объект — круглосуточно, второй — с 20:00 до 8:00. Заказчик будет оплачивать услуги охраны из расчета 109 рублей за один час. Сотрудники должны будут обеспечивать защиту жизни и здоровья граждан, которые находятся на объектах, в случае чрезвычайной ситуации помочь им эвакуироваться. Кроме того, необходимо пресекать несанкционированное проникновение на территорию посторонних лиц и животных, следить за целостностью ворот, дверей, запоров, замков и пломб. Охранники должны соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, полученной на объектах, там запрещено вести аудио, видеозапись, а также фотографировать. У сотрудников должно быть огнестрельное оружие (нарезное короткоствольное) и специальные средства активной обороны (наручники, резиновая палка). Как сообщал Mkset ранее, Хозуправление также заключило контракт на услуги охраны на вторую половину года в зданиях Дома Республики, Госсобрания РБ, Дома Госсобрания, здании на Цюрупы, 13. Один час невооруженной охраны там обойдется в 150 рублей, а вооруженной — в 165 рублей. Всего за полгода на безопасность чиновников в административных зданиях потратят 18,6 млн рублей.

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