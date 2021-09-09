В России планируют создать список нуждающихся в реставрации исторических объектов

По словам Петрова, к нему часто поступают предложения по реставрации утраченных памятников материальной культуры. Чаще всего речь идёт о тех объектах, которые были разрушены в годы красного террора и ВОВ, пишет RT.
По мнению Петрова, сохранение «наглядного и материального исторического полотна» станет основой для духовного развития государства и крепким фундаментом для «здоровой нравственной обстановки».
Он отметил, что некоторые объекты подлежат восстановлению, даже несмотря на свое плачевное нынешнее состояние.
В своем обращении Петров просит рассмотреть возможность создания и реализации нового проекта, благодаря которому исторические объекты могут быть восстановлены и спасены. По его мнению, подобный национальный проект можно назвать «Воскресение» либо «Лазарь», как «символ возрождения материального наследия России».