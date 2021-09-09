Партия пенсионеров: мы поможем обрести россиянам здоровые зубы

Партия пенсионеров: мы поможем обрести россиянам здоровые зубы
Партия пенсионеров: мы поможем обрести россиянам здоровые зубы
9 сентября, 22:29ПолитикаФото: pensioner.party
Партия пенсионеров выступила с идеей о введении в России бесплатной стоматологической страховки. Пакет законодательных инициатив будет внесен на рассмотрение Госдумы после того, как будет сформирована парламентская фракция.

Прежде всего предлагается предоставлять бесплатные стоматологические услуги для пенсионеров, детей и других социально незащищенных групп населения, а потом и для всех остальных. «Мы давно решаем проблемы системы здравоохранения и уверены, что оно оказывает самое непосредственное влияние на нацбезопасность страны. И не случайно в настоящее время в федеральном перечне Партии пенсионеров находятся 33 профессиональных медработника. Мы стараемся использовать их опыт и знания в ходе разработки наших программных инициатив по максимуму», — отметил руководитель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

Помимо этого, он также добавил, что в настоящее время медицинские услуги в России нельзя назвать качественными, пишут Novostivolgograda.ru.

«Ежегодно на 1% растет количество болезней, а это 1,4 млн граждан в год. На 200 тыс. человек подскочил показатель смертности, если сравнивать с прошлым годом. А 14% зданий медицинских учреждений, как следует из данных Росстата, не соответствует нормативам», — рассказал он.

Партией пенсионеров были подготовлены детальные предложения, целью которых выступает улучшение медицинской сферы в целом, и в том числе развитие стоматологии.

«Сейчас большая часть людей в стране не может позволить себе тратить деньги на лечение своих зубов. Статистика показывает, что 60% граждан, удаляющих зубы, не имеют возможности поставить коронки, импланты или зубные протезы», — отметил Бураков.

При этом сторонник Партии пенсионеров, хирург-онколог, заслуженный врач России Эрик Праздников напомнил, что в развитых европейских государствах, в частности в Финляндии, уже давно введена система стоматологического страхования, и благодаря ей проблемы с зубами у граждан встречаются редко.

«Данная система уже продемонстрировала свою эффективность», — добавил он.

Помимо этого, Праздников рассказал, что последнее национальное стоматологическое исследование показало, что у 40% населения РФ отсутствует половина зубов. В среднем по стране количество людей, у которых полностью отсутствуют зубы, составляет 14%. Стоматологическая диспансеризация в форме осмотров охватывает меньше 10% людей. А у 90% граждан отсутствуют финансовые возможности для получения стоматологических услуг в необходимом объеме.

«Россиянам не нужно прятать улыбки, им требуются здоровые и красивые зубы! И государство с парламентариями должны им помочь», — подвел итоги Праздников.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы