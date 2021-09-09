Партия пенсионеров: мы поможем обрести россиянам здоровые зубы

Партия пенсионеров выступила с идеей о введении в России бесплатной стоматологической страховки. Пакет законодательных инициатив будет внесен на рассмотрение Госдумы после того, как будет сформирована парламентская фракция.

Прежде всего предлагается предоставлять бесплатные стоматологические услуги для пенсионеров, детей и других социально незащищенных групп населения, а потом и для всех остальных. «Мы давно решаем проблемы системы здравоохранения и уверены, что оно оказывает самое непосредственное влияние на нацбезопасность страны. И не случайно в настоящее время в федеральном перечне Партии пенсионеров находятся 33 профессиональных медработника. Мы стараемся использовать их опыт и знания в ходе разработки наших программных инициатив по максимуму», — отметил руководитель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков. Помимо этого, он также добавил, что в настоящее время медицинские услуги в России нельзя назвать качественными, пишут Novostivolgograda.ru. «Ежегодно на 1% растет количество болезней, а это 1,4 млн граждан в год. На 200 тыс. человек подскочил показатель смертности, если сравнивать с прошлым годом. А 14% зданий медицинских учреждений, как следует из данных Росстата, не соответствует нормативам», — рассказал он. Партией пенсионеров были подготовлены детальные предложения, целью которых выступает улучшение медицинской сферы в целом, и в том числе развитие стоматологии. «Сейчас большая часть людей в стране не может позволить себе тратить деньги на лечение своих зубов. Статистика показывает, что 60% граждан, удаляющих зубы, не имеют возможности поставить коронки, импланты или зубные протезы», — отметил Бураков. При этом сторонник Партии пенсионеров, хирург-онколог, заслуженный врач России Эрик Праздников напомнил, что в развитых европейских государствах, в частности в Финляндии, уже давно введена система стоматологического страхования, и благодаря ей проблемы с зубами у граждан встречаются редко. «Данная система уже продемонстрировала свою эффективность», — добавил он. Помимо этого, Праздников рассказал, что последнее национальное стоматологическое исследование показало, что у 40% населения РФ отсутствует половина зубов. В среднем по стране количество людей, у которых полностью отсутствуют зубы, составляет 14%. Стоматологическая диспансеризация в форме осмотров охватывает меньше 10% людей. А у 90% граждан отсутствуют финансовые возможности для получения стоматологических услуг в необходимом объеме. «Россиянам не нужно прятать улыбки, им требуются здоровые и красивые зубы! И государство с парламентариями должны им помочь», — подвел итоги Праздников.

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