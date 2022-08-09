ДТП под Уфой, в котором нетрезвый водитель сбил подростков, займутся следователи

ДТП под Уфой, в котором нетрезвый водитель сбил подростков, займутся следователи
ДТП под Уфой, в котором нетрезвый водитель сбил подростков, займутся следователи
Вчера, 18:01ПолитикаАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
В пресс-службе ведомства подобное решение объясняют необходимостью проведения соответствующих проверок, а также дальнейшим принятии процессуального решения

Региональное следственное управление выступило с ходатайством о передаче из МВД материалов дела по факту ДТП, в котором нетрезвый сотрудник полиции совершил наезд на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о подаче ходатайства в ведомстве объясняют необходимостью проведения соответствующих проверок, а также дальнейшим принятии процессуального решения.

Напомним, дорожный инцидент произошёл ранее в селе Нагаево. Нетрезвый водитель за рулём иномарки совершил наезд на группу подростков. В результате ДТП 15-летний мальчик получил ряд серьёзных травм. По словам очевидцев, водитель попытался скрыться с места преступления.

Позднее стало известно, что виновником аварии оказался сотрудник отдела полиции № 7 УМВД России по городу Уфе. В пресс-службе МВД по РБ, сообщили что в ведомстве будет проведена проверка, по итогам которой мужчина будет уволен из органов правопорядка «по отрицательным основаниям».

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