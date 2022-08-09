ДТП под Уфой, в котором нетрезвый водитель сбил подростков, займутся следователи

Позднее стало известно, что виновником аварии оказался сотрудник отдела полиции № 7 УМВД России по городу Уфе. В пресс-службе МВД по РБ, сообщили что в ведомстве будет проведена проверка, по итогам которой мужчина будет уволен из органов правопорядка «по отрицательным основаниям».