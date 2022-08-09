Депутатов Курултая Башкирии отправили на свалку

Так, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, ему самому неоднократно приходилось сталкиваться с несанкционированными свалками мусора на территории природных объектов республики. Толкачев также отметил, что подобного рода акции с участием чиновников помогут продемонстрировать надлежащее отношение к проблеме сбора и вывоза мусора.