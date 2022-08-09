Депутатов Курултая Башкирии отправили на свалку

В рамках объявленной ранее в Башкирии недели экологических дел депутаты Курултая республики отправятся на уборку несанкционированных мусорных свалок, расположившихся на территории их избирательных округов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.
Так, по словам председателя Курултая Константина Толкачева, ему самому неоднократно приходилось сталкиваться с несанкционированными свалками мусора на территории природных объектов республики. Толкачев также отметил, что подобного рода акции с участием чиновников помогут продемонстрировать надлежащее отношение к проблеме сбора и вывоза мусора.
Сообщается, что наряду с парламентариями в акции примут участие эко-активисты. Вместе они займутся выявлением и очисткой мест скопления мусора и различных отходов.