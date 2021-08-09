Женщина, названная замгендиректора «Цемикса», уволилась из правительства Башкирии

Женщина, названная замгендиректора «Цемикса», уволилась из правительства Башкирии
Женщина, названная замгендиректора «Цемикса», уволилась из правительства Башкирии
Вчера, 16:54ПолитикаИрина ДеревянчукФото: kremlin.ru
Продолжаются уточнения Правительства о кадровых рокировках на заводе, на открытие которого в Башкирию приезжал Путин.

Женщина, которая в диалоге с президентом представилась заместителем генерального директора завода «Цемикс» в день встречи с Путиным, уволилась из правительства республики. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

По данным журналистов «Эха», Залия Сиргалина, ранее трудилась в аппарате правительства Башкирии. Но не так давно была командирована на «Цемикс» для организации визита президента.

В правительстве Башкирии изданию сообщили, что решение об официальном переходе на работу на завод Залия Сиргалина приняла уже в процессе работы там. Известно, что заявление об увольнении из аппарата правительства женщина подала 3 августа, а уволилась в день визита Путина на завод.

Напомним, история с Залией Сиргалиной стала не единственной интригой, которой была окутана встреча главы государства с работниками и строителями завода «Цемикс». Накануне Mkset разбирался в ситуации с сотрудницами МКУ «Отдел капитально строительства» администрации Абзелиловского района, которых ошибочно приняли за сотрудников завода в ходе пятничной встречи с Путиным.

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