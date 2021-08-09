РЭО запустил просветительский онлайн-проект «Зеленая школа»

РЭО запустил просветительский онлайн-проект «Зеленая школа»
РЭО запустил просветительский онлайн-проект «Зеленая школа»
Сегодня, 00:25ПолитикаФото: pxhere.com
Российский экологический оператор (РЭО) в рамках масштабной просветительской кампании запустил интерактивные онлайн-курсы «Зеленая школа» для учеников 1−11-х классов. Школьникам подготовили видеоролики о переработке отходов. Материалы направят в тысячу российских школ к началу учебного года.

Как сообщает телеканал “360”, подготовленные видеоуроки можно бесплатно посмотреть на сайте school.reo.ru.

По словам гендиректора ППК “РЭО” Дениса Буцаева, материалы содержат понятные примеры, объясняющие правила обращения с отходами, а также рассказы о технических процессах переработки мусора. Для каждой возрастной группы школьников созданы отдельные сюжеты.

«Этот проект часть нашей кампании по популяризации раздельного сбора мусора. Я думаю, что молодое поколение сейчас в авангарде экологического просвещения, ведь многое они узнают из интернета, через блогеров и компьютерные игры”, — отметил Денис Буцаев. Он отметил, что они старались сделать уроки увлекательными. Буцаев также выразил надежду, что дети помогут привить экопривычки и взрослым.

«Зеленая школа» включает в себя три блока: видеоуроки, заметки и квизы. Во время уроков телеведущий Антон Комолов и мультперсонаж мистер Крыс рассказывают школьникам, как и зачем сортировать отходы, что можно сдать на переработку, какие бывают опасные отходы. В видеоуроках есть мультимедийные материалы с картинками и инфографикой. А квизы, включающие в себя подборку тестов, рассчитаны на закрепление материала.

Проект РЭО получил отклик среди учителей. В частности, один из 80 народных учителей РФ Андрей Мишин назвал эту работу великолепным вкладом в экологическое просвещение взрослых и детей России.

«Подобный просветительский контент, созданный профессионально, поможет не только школьникам, но и учителям и родителям сориентироваться в экологической тематике», — отметил Мишин.

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