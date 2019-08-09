Глава Южной Кореи снял с должностей высокопоставленных чиновников
Вчера, 19:13ПолитикаФото: Kremlin.ru
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Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин снял с постов восьмерых ключевых чиновников, а также сменил посла в США.
Это произошло на фоне трений с Японией и пуск ракет КНДР, сообщает 9 августа газета «Известия».
Теперь в Южной Корее новые главы следующих министерств: науки и техники, юстиции, сельского хозяйства, а также ведомства по делам семьи и женщин. Ими стали профессор госуниверситета Сеула Цой Ги Ён, секретарь главы государства Чо Гук, Ким Хён Су и Ли Чжон Ок соответственно.
Решения о назначениях принимались с учетом личных качеств и компетентности кандидатов, рассказал представитель администрации президента страны Ко Мин Чжон.
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