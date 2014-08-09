Хамитов попросил вместо «офисов-мыльниц» строить здания с национальным колоритом

- Мы не видим в наших улицах и домах особого колорита, - сказал руководитель республики. - Мы живем в Башкортостане, живем на стыке Европы и Азии. Где наши восточные черты? Все наши дома, как один – «под копирку». У нас нет ни одного здания с использованием в оформлении, например, национальных башкирских орнаментов. У нас нет ни одного дома, подойдя к которому можно сказать: «Это здорово, красиво. Молодцы архитекторы. Молодцы строители». Однотипные и заштукатуренные дома. И все это на потоке.

Рустэм Хамитов полагает, что примеры хорошей архитектуры в Уфе нужно показать.

- Нужны красивые дома, красивые объекты, - говорит он. - Не эти бесконечные, стеклянные «офисы-мыльницы», которые сегодня строят. Нужно подойти к решению этой проблемы совсем по-другому. Кроме площадки, примыкающей к памятнику Салавату Юлаеву и «Конгресс-холлу», у нас не появляются новые сильные «акценты», оригинальные решения моделирования городской среды, которые запоминаются гостям раз и навсегда.

Главный начальник республики уверен, что «нужно искать свой стиль в архитектурном оформлении строящихся зданий».