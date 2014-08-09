Хамитов попросил вместо «офисов-мыльниц» строить здания с национальным колоритом
Вернуть столице Башкирии «свое особое лицо» попросил архитекторов и проектировщиков и.о. главы региона Рустэм Хамитов, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, который будет праздноваться в это воскресенье. Г-н Хамитов считает, что «последние уютные черты старинной Уфы уходит в прошлое», а нынешняя застройка не создает «неповторимых и запоминающихся достопримечательностей», и «новая Уфа» не имеет единого архитектурного пространства.
- Мы не видим в наших улицах и домах особого колорита, - сказал руководитель республики. - Мы живем в Башкортостане, живем на стыке Европы и Азии. Где наши восточные черты? Все наши дома, как один – «под копирку». У нас нет ни одного здания с использованием в оформлении, например, национальных башкирских орнаментов. У нас нет ни одного дома, подойдя к которому можно сказать: «Это здорово, красиво. Молодцы архитекторы. Молодцы строители». Однотипные и заштукатуренные дома. И все это на потоке.
Рустэм Хамитов полагает, что примеры хорошей архитектуры в Уфе нужно показать.
- Нужны красивые дома, красивые объекты, - говорит он. - Не эти бесконечные, стеклянные «офисы-мыльницы», которые сегодня строят. Нужно подойти к решению этой проблемы совсем по-другому. Кроме площадки, примыкающей к памятнику Салавату Юлаеву и «Конгресс-холлу», у нас не появляются новые сильные «акценты», оригинальные решения моделирования городской среды, которые запоминаются гостям раз и навсегда.
Главный начальник республики уверен, что «нужно искать свой стиль в архитектурном оформлении строящихся зданий».
- Например, использовать современные качественные материалы при их облицовке, применять особые элементы в украшении фасадов, - предположил он. - Необходимо придать современный многоэтажный вид нашим главным магистралям – проспекту Октября и Салавата Юлаева. Важно уходить от архитектурной эклектики, привлечь лучшие силы для разработки стратегической линии формирования нового облика Уфы XXI века. Только мы можем сделать эту работу. Ни москвичи, ни западные архитекторы, ни другие приезжие, а только мы с вами. Мы должны придать новое лицо нашим городам.
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