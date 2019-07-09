Владимир Барабаш сдал документы на регистрацию кандидатом на пост главы Башкирии

Сегодня в Центральную избирательную комиссию Башкирии поступили документы для регистрации кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан Владимира Барабаша, сообщили в ЦИК РБ.

Владимир Барабаш — уже шестой кандидат, которому, возможно, удалось пройти муниципальный фильтр. Он сдал 476 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в свою поддержку. Если они собраны юридически чисто, то кандидат будет зарегистрирован.

Пока зарегистрирован только врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Ранее документы на регистрацию подали еще четыре выдвинутых кандидата: Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР).

Владимиру Барабашу 38 лет, он работает гендиректором Фонда развития городских проектов. Он выдвинут от партии «Гражданская сила».