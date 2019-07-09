Стали известны все кандидаты в депутаты Госсобрания Башкирии по 9 округу
Из восьми выдвинутых кандидатов осталось пятеро, сообщили в ЦИК Башкирии.
Вчера, 8 июля, на заседании окружной избирательной комиссии Солнечного избирательного округа № 9 было принято решение о регистрации кандидата в депутаты Государственного Собрания от политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»».
Таким образом стали известны имена всех зарегистрированных кандидатов на довыборы в башкирский парламент по 9-му округу.
Это директор ООО «Аиф» Фарит Гиндуллин (Единая Россия), сотрудник госкомитета по делам юстиции и помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева Вероника Ананьева (ЛДПР), руководитель аппарата партии «Патриоты России» Загир Хакимов (Патриоты России), сотрудник ООО «Айти школа «Орбита» Айгуль Рахматуллина (Российская экологическая партия «Зеленые» и гендиректор ООО «Универсалремстрой» Марат Камалтдинов.
Двум самовыдвиженцам, индивидуальному предпринимателю Алексею Грушину и гендиректору ООО «Новая ЭРА» Вадиму Лукьянцеву, было отказано в регистрации. Кандидат от КПРФ, гендиректор ООО «Мулдакай-Ташлытау» Ренальд Ахмедьянов написал заявление о снятии своей кандидатуры.
Выборы состоятся 8 сентября. Солнечный избирательный округ №9 расположен в Уфе, в нем проживает 58 384 избирателя, по данным gsrb.ru, границы округа можно посмотреть здесь.