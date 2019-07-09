Руководство Регоператора в Башкирии посчитали виновным в спекуляциях на госпрограммах

Накануне, 8 июля, в интервью радио «Эхо Москвы в Уфе» врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил причины внезапной коллективной отставки сотрудников фонда Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

По мнению руководителя республики, чиновники совершенно не контролировали ситуацию – в частности, речь идет о действиях подрядчиков, которые после победы в тендерах выставили подряды на ремонт подъездов в рамках госпрограммы капремонта подъездов на продажу с откатом в размере 20-25% от суммы контрактов.

- Тендеры выиграли какие-то структуры, которые не выполняют работу и тут же вытащили подряды на рынок и стали собирать людей,— заявил возмущенный Радий Хабиров. - Мы выделили из бюджета почти миллиард денег под это и на тебе — и на тебе: им торгуют как на привозе.

По его мнению, даже если в этих действиях нет уголовщины, это значит, что каждый участник сомнительной сделки все равно получит себе процент от нее. Соответственно, средств на ремонт подъездов будет всё меньше и меньше.