Радия Хабирова зарегистрировали кандидатом на пост главы Башкирии

Кроме него документы на регистрацию сдали еще четыре кандидата: Иван Сухарев (ЛДПР), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») и Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Они пока не зарегистрированы. Всего было выдвинуто 11 кандидатов от 11 партий.