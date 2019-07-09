Радия Хабирова зарегистрировали кандидатом на пост главы Башкирии
9 июля, 09:36ПолитикаРазиф АбдуллинФото: cikrb.ru
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Он стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах главы Башкирии.
Вчера, 8 июля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Радия Хабирова кандидатом на должность Главы Республики Башкортостан, говорится на официальном сайте ЦИК РБ.
Радий Хабиров выдвинут партией «Единая Россия». Выборы состоятся 8 сентября.
Кроме него документы на регистрацию сдали еще четыре кандидата: Иван Сухарев (ЛДПР), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия») и Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Они пока не зарегистрированы. Всего было выдвинуто 11 кандидатов от 11 партий.
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