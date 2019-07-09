Радий Хабиров решил не вступать в дебаты с оппонентами на выборах главы Башкирии
Он объяснил причину своего решения после регистрации кандидатом на пост главы Башкирии.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил не участвовать в дебатах кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан, сообщает ТАСС.
— За три или пять минут дебатов неужели человек обо мне больше узнает? Я, по-моему, общаюсь с людьми и утром, и вечером, и на улице, и везде, что еще нужно? , — так он объяснил свое решение.
Кроме того Радий Хабиров сообщил, что считает обоснованным наличие премьер-министра в правительстве — из-за большого объема работы исполнительной власти. Он пока не определился с кандидатурой на этот пост, сказал Радий Хабиров.
Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Всего было выдвинуто 11 кандидатов, пятеро уже сдали документы на регистрацию, в том числе: Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР). Зарегистрирован пока только Радий Хабиров (Единая Россия).
Остальные кандидаты пока документы на регистрацию не сдали (не собрали достаточное количество подписей муниципальных депутатов): это Рафис Кадыров (Патриоты России), Сания Тимасова (Российская экологическая партия «Зеленые»), Владимир Барабаш (Гражданская сила), Алексей Молокин (Партия социальной защиты), Зульфия Гайсина (Яблоко) и Рамиля Саитова (Российская социалистическая партия). У них остаются для этого еще пара дней.