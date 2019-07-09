Радий Хабиров решил не вступать в дебаты с оппонентами на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил не участвовать в дебатах кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан, сообщает ТАСС.

— За три или пять минут дебатов неужели человек обо мне больше узнает? Я, по-моему, общаюсь с людьми и утром, и вечером, и на улице, и везде, что еще нужно? , — так он объяснил свое решение.

Кроме того Радий Хабиров сообщил, что считает обоснованным наличие премьер-министра в правительстве — из-за большого объема работы исполнительной власти. Он пока не определился с кандидатурой на этот пост, сказал Радий Хабиров.

Выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Всего было выдвинуто 11 кандидатов, пятеро уже сдали документы на регистрацию, в том числе: Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР). Зарегистрирован пока только Радий Хабиров (Единая Россия).