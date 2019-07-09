Блогер Кобзев сдал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Башкирии

Вчера, 8 июля, Владимир Кобзев сдал документы для регистрации кандидатом на должность главы Башкирии, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. Владимир Кобзев сделал это пятым — после Радия Хабирова («Единая Россия»), Ивана Сухарева (ЛДПР), Юнира Кутлугужина (КПРФ) и Юрия Игнатьева («Справедливая Россия»).

Владимир Кобзев выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. В свою поддержку он сдал 465 подписей муниципальных депутатов.

Также он сдал свой первый финансовый отчет, уведомление о том, что не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.