В Башкирии у «Патриотов России» оказался самый большой избирательный список

В Уфе, в Большом зале Госсобрания, прошла конференция Башкортостанского регионального отделения партии «Патриоты России». Это мероприятие добавило интригу в предвыборную ситуацию.

Бодрый тон конференции с первых ее минут задал лидер «Патриотов России» в Башкирии, депутат Госсобрания Загир Хакимов, который имеет репутацию одного из наиболее активных парламентариев, поскольку не дает покоя ни спикеру, ни другим депутатам Курултая республики, ни чиновникам, выполняя наказы избирателей.

- Представители нашей партии постоянно словом и делом доказывают, как должен работать настоящий депутат, – отметил Загир Хакимов. - Тот факт, что в наших рядах в этом зале сегодня находятся многие известные политические и общественные деятели, говорит сам за себя. Поприветствовать нас пришли люди, пользующиеся авторитетом в стране и мире.

Одним из таких почетных гостей конференции стал глава Международной Ассоциации исламского бизнеса, отец известной гимнастки Алины Кабаевой - Марат Кабаев, выступивший с приветственным словом. Желающих выступить с трибуны оказалось немало, но руководство партии решило лучше от слов перейти делу, то есть к обсуждению избирательного списка и голосованию.

Тройку общереспубликанской части списка по единому избирательному округу возглавил лидер «Патриотов» Башкирии Загир Хакимов. Номерами два и три, соответственно, были представлены депутат Госсобрания республики пятого созыва, заслуженный строитель Республики Башкорстостан Вячеслав Якин и бывший сотрудник прокуратуры республики Артем Козлов. Они заняли место в президиуме рядом с Загиром Хакимовым и депутатом горсовета Уфы Артуром Хазигалеевым, который также имеет репутацию активного общественного деятеля.

Своего рода сенсацией стало, прежде всего, появление в избирательном списке «Патриотов России» бывшего руководителя администрации главы региона Владимира Нагорного, который выдвинут по Ленинскому избирательному округу в Уфе. И хотя его имя не фигурировало в составе лидеров партии, Нагорный был также приглашен в президиум конференции, что сразу подчеркнуло его авторитет среди однопартийцев.

- Мы настроены решительно, - поделился планами Загир Хакимов. – Еще в январе мы объявили о начале патриотического призыва, обратились ко всем, кто думает о настоящем и будущем республики и страны и готов приложить усилия на благо общества. Честно говоря, мы сами не ожидали такого потока желающих присоединиться к нам. Так что даже не удалось включить в списки всех, кто заявил о готовности работать вместе с нами. Это говорит о том, что в республике много патриотов, которых объединяет ответственность за будущее земляков. На сегодняшний день у нас получился самый большой избирательный список, и мы намерены создать внушительную партийную фракцию в парламенте республики. Ставим задачу стать первыми по числу депутатов среди всех фракций в парламенте!

Всего в региональную группу «Патриотов России» вошли 180 человек. Еще 55 человек выдвинуты по одномандатным избирательным округам. В их числе были названы люди разных возрастов и профессий. Обсуждая программу действий партии, ее региональные лидеры договорились взять за основу общефедеральную идейную платформу, дополнив ее местной повесткой дня – созданием новых рабочих мест, сохранением и развитием социально инфраструктуры, не упуская из вида нужды сельчан, поддержку предпринимательских инициатив, решение вопросов ЖКХ, газоснабжения, строительства дорог и т.д.

Своим мнением об уровне готовности «Патриотов России» в предвыборной борьбе поделился политолог Дмитрий Казанцев.