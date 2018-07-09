Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии у «Патриотов России» оказался самый большой избирательный список
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
18.07.07+ +%d0%9a%d1%83%d1%80%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d0%b9 116

В Башкирии у «Патриотов России» оказался самый большой избирательный список

Сегодня, 14:49ПолитикаТатьяна Майорова
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи