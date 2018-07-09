СМИ назвали состав делегации США в Хельсинки

На мероприятии будет присутствовать и президент России Владимир Путин. Об этом пишет RNS.

Президента США Дональда Трампа в Хельсинки будет сопровождать его жена Мелания Трамп. Вместе с ними в Финляндию прилетит ряд высокопоставленных американских чиновников. Речь идет о Директоре по коммуникациям администрации президента Билле Шайне, главе аппарата сотрудников администрации президента Джоне Келли, помощнике президента США по национальной безопасности Джоне Болтоне, советнике по политическим вопросам Стивене Миллере, директоре по соцсетям в администрации президента Дэне Скавино и пресс-секретаре администрации президента Саре Сандерс.