Константин Толкачев вошел в пятерку самых медийных спикеров парламентов

Спикер Государственного собрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев в июне текущего года занял 5 место в медиа-рейтинге глав законодательных собраний России по версии «Медиалогии».

Учитывая, что всего глав региональных парламентов в медиа-рейтинге «засветилось» 85 человек, 5-е место – очень неплохой результат. По сравнению с предыдущим месяцем Константин Борисович улучшил свое медийное положение на 3 пункта.

На аналогичные 3 пункта «просел» в рейтинге еще один медийный персонаж российской политики, бывший глава Кемеровской области, а ныне глава парламента региона Аман Тулеев – 4 место.

На 3 месте спикер питерского заксобрания Вячеслав Макаров, +3 пункта за месяц. На втором месте спикер Иркутского заксобрания Сергей Брилка, +1 пункт. На первом месте спикер московской городской думы Алексей Шапошников. За месяц он переместился вверх сразу на +9 позиций. Такой медиа-взлет связан с предстоящими выборами мэра Москвы.

При составлении рейтинга специалисты «Медиалогии» вкратце поясняют, в каких наиболее крупных медийных мероприятиях «засветились» первые три участника рейтинга. Так как Константин Толкачев на 5 месте, по нему уточнений нет.

Спикер башкирского парламента в последнее время выступает достаточно активным комментатором различных явлений общественно-политической жизни страны, в том числе, самых важных и громких событий. В частности, по возможной грядущей пенсионной реформе, Константин Толкачев высказался в том ключе, что это выгодно для экономики.

При составлении рейтинга «Медиалогия» использует собственную базу данных, включающую более 45 тысяч источников. Учитывается влиятельность источника, его цитируемость, в каком ключе упоминается персона исследования (хорошо, плохо, нейтрально), роль персоны (главная, второстепенная).